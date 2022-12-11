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Под Шацком автослесарь продал чужую машину
В Шацком районе автослесарь продал автомобиль, который отдали ему в ремонт. С заявлением о пропаже автомобиля Ford Tourneo обратился в местную полицию 59-летний москвич, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацком районе автослесарь продал автомобиль, который отдали ему в ремонт. С заявлением о пропаже автомобиля Ford Tourneo обратился в местную полицию 59-летний москвич, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Хозяин автомобиля ехал по трассе М5 «Урал» из Москвы в Самарскую область к родственникам. В Шацком районе автомобиль сломался, и водитель обратился в автосервис в селе Казачья Слобода. Автослесарь провел техосмотр иномарки и взялся ее починить, но попросил подождать из-за нехватки запчастей. Владелец согласился.

Через пару недель он вернулся за своим автомобилем. Сотрудники автосервиса сообщили, что такой машины у них нет. При опросе полицейскими они утверждали, что ничего не знают об этой иномарке.

Шацкие оперативники нашли пропавшую машину в Сараевском районе. Купивший машину житель рассказал, что приобрел ее пару дней назад по объявлению в интернете по цене ниже рыночной. Он заявил, что сможет узнать продавца, и назвал его личные данные. Благодаря этому оперативники уголовного розыска задержали 29-летнего автослесаря, жителя Шацка.

Возбуждено уголовное дело о краже. Автомобиль изъяли.