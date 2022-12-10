Рязанцев предупредили об усилении ветра и мокром снеге

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на сайте регионального ведомства.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на сайте регионального ведомства.

По данным гидрометеорологов, в субботу, 10 декабря, с сохранением до конца суток на территории региона местами сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, ожидается ухудшение видимости в снеге до 1000 м, гололед, налипание мокрого снега.

Ветер усилится до 11-16 м/с, на дорогах гололедица.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности.