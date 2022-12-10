Рязанцев предупредили об усилении ветра и мокром снеге
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на сайте регионального ведомства.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно опубликовано на
По данным гидрометеорологов, в субботу, 10 декабря, с сохранением до конца суток на территории региона местами сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, ожидается ухудшение видимости в снеге до 1000 м, гололед, налипание мокрого снега.
Ветер усилится до 11-16 м/с, на дорогах гололедица.
Жителей просят соблюдать простые правила безопасности.