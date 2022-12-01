Сорокина рассказала о работах по благоустройству Рязани для инвалидов

Сорокина рассказала о работах по благоустройству Рязани для инвалидов. Об этом мэр написала на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина рассказала о мероприятии в честь международного Дня инвалидов, которое проходило в Рязанском музыкальном театре. «Поблагодарила общественные организации, предприятия и учреждения нашего города, которые неравнодушны к проблемам инвалидов, оказывают помощь и словом, и делом», — написала мэр.

Сорокина подчеркнула, что в Рязани продолжается работа по повышению доступности городской среды. Она упомянула приобретенные по инициативе губернатора Павла Малкова низкопольные троллейбусы «Адмирал», рассказала, что во всех проектах ремонта дорог предусмотрены пологие съезды для удобства маломобильных жителей.

«Еще одна важная тема — дети-инвалиды. Сейчас в школах города обучаются более 600 таких ребят. Для каждого ребенка стараемся создавать индивидуальные условия», — отметила глава администрации. Сорокина рассказала, что в детских садах для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются группы с малой наполняемостью. При ремонте и строительстве новые учреждения оснащают пандусами и лифтами для маломобильных жителей.