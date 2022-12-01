Прокурором Касимовского района стал Дмитрий Лахтиков
36-летнего советника юстиции Лахтикова назначили на должность с 28 ноября. Ранее он был прокурором Пителинского района.
Прокурором Касимовского района стал Дмитрий Лахтиков. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».
36-летнего советника юстиции Лахтикова назначили на должность с 28 ноября. Ранее он был прокурором Пителинского района.
Дмитрий Лахтиков родился в Шилове. В 2008 году окончил юридический факультет Московского университета МВД России (Рязанский филиал), а в 2012 году - факультет социологии и управления РГУ имени Есенина.
В органах прокуратуры работает с 2010 года. Он занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора и заместителя прокурора.
Фото: архив издательства «Пресса»