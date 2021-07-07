Пителинскую районную прокуратуру возглавил Дмитрий Лахтиков

К работе советник юстиции приступил 23 июня.

Пителинскую районную прокуратуру возглавил Дмитрий Лахтиков. Об этом в среду, 7 июля, сообщает ИД « Пресса ».

К работе советник юстиции приступил 23 июня.

Дмитрий Лахтиков родом из поселка Шилово. В 2008 году он окончил юридический факультет Рязанского филиала Московского университета МВД России. С 2010 года он начал работу в органах прокуратуры. В 2012 году окончил факультет социологии и управления Рязанского Государственного университета имени С.А. Есенина.

На новую должность он перешел с областного центра — там он работал заместителем прокурора Октябрьского района.