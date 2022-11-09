В Рязани на площади Победы из-за неработающего светофора сбили человека

ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.

В Рязани на Первомайском проспекте сбили человека. Об этом сообщило «КП-Рязань» со ссылкой на очевидца происшествия.

Авария случилась в среду, 9 ноября, примерно в 6.18 на площади Победы.

«Я хотел сфотографировать неработающий светофор, но в этот момент услышал сильный удар. Прямо на пешеходном переходе остановилась легковушка, перед ней лежал человек», — рассказал рязанец.

После аварии двое мужчин подняли пострадавшего, оттащили его на ближайшую скамейку.

«Была суета, пешехода больше не видел, легковушка уехала, возможно, увезла человека с собой. Надеюсь, в больницу», — добавил очевидец.