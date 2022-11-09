Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
Чтв, 10
10°
Птн, 11
ЦБ USD 60.98 -0.26 09/11
ЦБ EUR 60.82 -0.08 09/11
Нал. USD 63.61 / 66.4 09/11 13:20
Нал. EUR 63.14 / 65.75 09/11 13:20
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
9 557
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
19 340
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
16 723
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
20 289
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Комиссия рекомендовала Сорокиной предоставить разрешение на строительство многоэтажек в Борках
На четырех участках рядом с Борковским затоном планируют построить микрорайон на 4 656 человек.

Комиссия рекомендовала Сорокиной предоставить разрешение на строительство многоэтажек в Борках. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 9 ноября.

В документе говорится, что использование четырех участков бывшего шпалозавода для жилой застройки признано целесообразным. Мэру Рязани Елене Сорокиной рекомендовано выдать застройщику соответствующее разрешение.

Напомним, на четырех участках рядом с Борковским затоном планируют построить микрорайон на 4 656 человек с гостиницей, дома не превысят восемь этажей.

Планируемая застройка вызвала серьезное обсуждение в Рязани. Сначала публичные слушания отменяли, но после откорректировали проект. На само обсуждение людей не пускали в помещение, а активиста закидали яйцами.