Комиссия рекомендовала Сорокиной предоставить разрешение на строительство многоэтажек в Борках

На четырех участках рядом с Борковским затоном планируют построить микрорайон на 4 656 человек.

Комиссия рекомендовала Сорокиной предоставить разрешение на строительство многоэтажек в Борках. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 9 ноября.

В документе говорится, что использование четырех участков бывшего шпалозавода для жилой застройки признано целесообразным. Мэру Рязани Елене Сорокиной рекомендовано выдать застройщику соответствующее разрешение.

Напомним, на четырех участках рядом с Борковским затоном планируют построить микрорайон на 4 656 человек с гостиницей, дома не превысят восемь этажей.

Планируемая застройка вызвала серьезное обсуждение в Рязани. Сначала публичные слушания отменяли, но после откорректировали проект. На само обсуждение людей не пускали в помещение, а активиста закидали яйцами.