В Рязани прошли публичные слушания по строительству жилой застройки в районе Шпалозавода

Компания «Зеленый сад» собирается построить в районе Борок дома, благоустроить парк, создать набережную, три вертолетные площадки и улучшить экологическое состояние города.

В среду, 2 ноября, в Рязани прошли публичные слушания по проекту жилой застройки в поселке Борки в районе бывшего Шпалозавода.

На входе в администрацию неизвестные закидали яйцами градозащитника Игоря Кочеткова. Он и другие активисты, выступающие против застройки, не смогли попасть на слушания из-за давки в здании администрации, поэтому Кочетков прокомментировал журналистам свое отношение к происходящему в коридоре.

Он высказался, что застройка жилых домов на заявленных участках невозможна, так как территория расположена в зонах охраны особо ценного объекта культурного наследия.

В свою очередь на слушаниях представитель застройщика компании «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» Ксения Гусейнова заявила, что опровергает позицию Кочеткова. По ее словам, строительство жилой застройки на территории Шпалозавода не противоречит закону об охране памятников культурного наследия.

Докладчик предоставила документы с которыми ознакомились все присутствующие.

«Мы получили ответ от государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Земельные участки расположены за пределами зоны охраняемого природного ландшафта», — заключила она. (См. прикрепленные документы внизу текста).

По словам докладчика, компания собирается построить в районе Борок дома, благоустроить парк, создать набережную, три вертолетные площадки и улучшить экологическое состояние города. Для этого необходимо поменять зонирование земельных участков на зону среднеэтажной жилой застройки.

«Разработана градостроительная концепция под названием „Великий Коловрат“. Она предусматривает вынос промышленных мощностей Шпалозавода на территорию города Рязани, благоустройство территорий, не только заявленных участков, но и территории вокруг. Основным ядром нашего проекта является социальная сторона и историко-патриотическое воспитание наших сограждан и детей. В концепцию проекта, по согласованию с мэрией, внесены названия центральной улицы, бульваров и набережной нашими великими героями. Помимо этого предусмотрена установка стелы которая отражает значимые сражения истории в России», — рассказала представитель компании.

Докладчик отметила, что на генплане место размещения домов напоминает сонцеворот, что является исконно-русским символом силы и энергии.

Застройщик предусматривает рекультивацию земель на территории Шпалозавода общим объемом 20 тысяч кубических метров. Компания «Зеленый сад» готова инвестировать в эти работы более 100 млн рублей.

Планируется очистка прибрежной зоны водоема от накопившегося мусора стоимостью в 20 млн рублей и создание орнитологического парка «Белые птицы». Стоимость данного проекта составит более 50 млн рублей.

На территории прилегающей к застройке рассматривается благоустройство Луковского леса. На территории хотят обустроить пешеходные дорожки и велодорожки, создать глэмпинги в стиле эко-деревни.

«Это будет туристическая жемчужина города», — отметила докладчик.

Компания также разрабатывает проектно-сметную документацию для приведения в норму улично-дорожной сети, прилегающей к территории микрорайона шпалозавода Борки.

Одна из главных задач — строительство огромной набережной на территории Борковского затона. Там планируется размещение причалов для маломерных судов.

«Набережная Кремля в плачевном состоянии, мы предлагаем альтернативу. На территории набережной будет запроектирован общественный пляж на котором рязанцы смогут отдыхать. Территория будет общедоступной и передана городу в рамках благотворительного проекта. Для туристов предусмотрена эко—гостиница, с тремя тысячами номеров», — подчеркнула докладчик.

Представитель компании пояснила, что дома будут не выше восьми этажей, а сам комплекс рассчитан на 4 656 человек.

Активистка Надежда Травина сообщила, что территория для застройки домов находится на месте Шпалозавода, где было вредное производство. Однако выяснилось, что в планах — проведение экологической экспертизы и выполнение всех работ на основе работы экспертной комиссии.

Окончательное решение по проекту будет опубликовано официально.