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Рязанцы могут купить автомобили из списка параллельного импорта
Все автомобили русифицированы, адаптированы для климатических условий нашей страны. На автомобили действует гарантия два года, а официальный дилер дарит сертификат на промежуточное ТО.

Легализация параллельного импорта в России позволила ввозить товары из составленного Минпромторгом списка. В нем 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные.

По словам автодилеров, ежемесячно в страну по такой схеме импортируют порядка 2-3 тысяч машин. Они уже появились и в Рязани.

Так, группа компаний «Регион 62» cars. mitsubishi-mcenter.ru предлагает автомобили параллельного импорта по доступной цене. Все автомобили русифицированы, адаптированы для климатических условий нашей страны. На автомобили действует гарантия два года, к тому же официальный дилер дарит сертификат на промежуточное ТО.

Выберите свой автомобиль из широкого модельного ряда проверенных временем автомобилей Mitsubishi. Каждый из которых в любой момент готов в отправиться в путь.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (4912) 77-77-62.

Адрес «М-центра»: Рязань, Куйбышевское шоссе, дом № 51.