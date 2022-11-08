Рязанцы могут купить автомобили из списка параллельного импорта

Легализация параллельного импорта в России позволила ввозить товары из составленного Минпромторгом списка. В нем 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные.
По словам автодилеров, ежемесячно в страну по такой схеме импортируют порядка 2-3 тысяч машин. Они уже появились и в Рязани.
Так, группа компаний «Регион 62»
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