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В Сасове 50-летняя женщина угрожала убить бывшего любовника камнем и поджечь
Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Сасове 50-летняя женщина угрожала убить бывшего любовника камнем и поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 44-летний местный житель и рассказал, что ему угрожали убийством и подожгли. Оперативники прибыли на место преступления и выяснили подробности.

Оказалось, что к угрозе убийством и поджогу причастна 50-летняя бывшая сожительница мужчины. Некоторое время назад пара вместе жила, но после мужчина нашел себе другую.

Употребив алкоголь, женщина пришла домой к бывшему сожителю, между ними возник конфликт. Женщина взяла камень, лежавший во дворе, и с угрозой убийством кинула в мужчину. Далее она ушла, но через некоторое время вернулась, взяла из сарая пластиковую емкость с бензином, облила мужчину и бросила в него зажженную зажигалку. На пострадавшем загорелась одежда, но ее успели потушить, а злоумышленница скрылась.

Женщину нашли и задержали.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством"). Рязанке грозит до двух лет тюрьмы.