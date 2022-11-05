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На рязанку напала стая бродячих собак
Девушка получила сильные рваные раны на голени.

В Песочне на рязанку напала стая бродячих собак. Об этом сообщил RZN life.

Жительница города сообщила, что инцидент произошел на улице Зубковой, у дома № 19.

«На меня напала стая четырех бродячих собак, которая уже давно терроризирует район. По-хозяйски они вечером бродят по детским площадкам, школьным дворам, лая на прохожих. Ранее на этом все ограничивалось, но теперь они осмелели», — рассказала рязанка.

Она сообщила, что на нее напали собаки во время прогулки с питомцем. По ее словам, у девушки не было возможности защищаться, так как она взяла животное на руки.

«Они стали рвать мне ноги Особое усердие в этом проявила чипированная собака», — заявила автор поста.

Девушка получила сильные рваные раны на голени. Она вызвала скорую, в больнице ей назначили «длительное и дорогостоящее лечение». Рязанка также сообщила, что теперь нетрудоспособна.

«Я требую применения мер, а именно отлов и заключение собак в приютах до естественной смерти. Иначе подобных ситуаций не избежать — они уже не боятся напасть на человека», — заключила пострадавшая.