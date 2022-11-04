В Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский

В пятницу, 4 ноября, в Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области отметил, что под обстрел попал поселок Октябрьский. Никто не пострадал.

«Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте», — написал Гладков.

Он добавил, что скоро начнутся восстановительные работы.