В Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский
В пятницу, 4 ноября, в Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области отметил, что под обстрел попал поселок Октябрьский. Никто не пострадал.
«Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы на месте», — написал Гладков.
Он добавил, что скоро начнутся восстановительные работы.