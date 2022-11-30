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В Киеве горожане перекрыли дорогу трамваю в знак протеста из-за отсутствия электричества в их домах
Инцидент произошел в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы.

В Киеве горожане перекрыли дорогу трамваю в знак протеста в связи с отсутствием электричества в их домах. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Уточняется, что инцидент произошел в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы. Горожане перекрыли дорогу транспортному средству, потому что «у него есть свет, а у них света нет».