В Киеве горожане перекрыли дорогу трамваю в знак протеста из-за отсутствия электричества в их домах

Инцидент произошел в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы.

В Киеве горожане перекрыли дорогу трамваю в знак протеста в связи с отсутствием электричества в их домах. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Уточняется, что инцидент произошел в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы. Горожане перекрыли дорогу транспортному средству, потому что «у него есть свет, а у них света нет».