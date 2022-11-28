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РИА Новости: Boeing предложил поставлять на Украину боеприпасы для наземных ракетных систем
Они позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения.

Американская компания Boeing предложила поставлять на Украину высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли портала Рейтер.

Речь идет о системе GLSBD — наземно бомбе малого диаметра, которая позволит наносить удары далеко за линиями соприкосновения.

Как передало агентство, Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов США и союзников.