Полиция попросила откликнуться очевидцев смертельного ДТП с погибшим ребенком в Рязанской области

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 26 сентября в Александро-Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 9:45 на 321-м километре дороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе. 29-летний житель Московской области на BMW не учел погодные условия и не справился с управлением, в результате машина врезалась в грузовик Iveco с полуприцемом, за рулем которого был 43-летний житель Липецкой области. Автомобиль BMW по инерции продолжил движение и столкнулся с Ford Focus, которым управлял 23-летний житель Тульской области.

На месте ДТП погибли 23-летняя женщина двухлетний ребенок, находящиеся в автомобиле BMW. 22-летняя пассажирка Ford Focus получила травмы, с которыми ее госпитализировали

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Скопин, улица Карла Маркса, дом № 162 «а».