Стали известны подробности смертельного ДТП в Александро-Невском районе, где погиб ребенок

На дороге столкнулись грузовик «Ивеко» и две иномарки.

В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. Подробности аварии привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 26 сентября, примерно в 9.45 на 321-м километре автодороги Р-22 «Каспий». На трассе столкнулись грузовик «Ивеко» и два легковых автомобиля — BMW и Ford Focus.

В ДТП погибли 29-летний водитель BMW, женщина и двухгодовалый ребенок. Пассажирка «Форда» получила травмы.

Напомним, об аварии РЗН. инфо сообщил собственный источник.