Адвокатов внесли в перечень профессий, освобожденных от мобилизации

Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Адвокатов внесли в перечень профессий, освобожденных от мобилизации. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, передал «МК».

По его словам, он получил документ от Минобороны, в котором говорится, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию от частичной мобилизации.

«В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности», — сказал Трунов.

Он также добавил, что теперь Союз адвокатов будет прорабатывать механизм реализации бронирования своих специалистов.