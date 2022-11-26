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В массовом убийстве в Луховицах подозреваемым стал 14-летний подросток
Подростка подозревают в жестоком убийстве трех человек в квартире в поселке Красная Пойма в подмосковных Луховицах. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Подростка подозревают в жестоком убийстве трех человек в квартире в поселке Красная Пойма в подмосковных Луховицах. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции правонарушителя. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Собранные материалы переданы в следственные органы.

Также известно, что причиной убийства стал бытовая ссора между четырьмя людьми. Словесный конфликт перерос в драку с поножовщиной.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 ноября, были найдены тела двух мужчин 1961 и 1980 годов рождения и одной женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными и рубленными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве.