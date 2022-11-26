Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
-2°
Вск, 27
Пнд, 28
-1°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.29 26/11 09:05
Нал. EUR 64.05 / 65.29 26/11 09:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
7 206
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
7 244
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
8 073
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
21 298
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Луховицах во время застолья мужчина зарезал трех человек
В подмосковных Луховицах мужчина совершил тройное убийство во время распития спиртного со своими знакомыми. Преступление могло произойти из-за вопроса, кому достанется последняя бутылка, сообщает РЕН ТВ.

В подмосковных Луховицах мужчина совершил тройное убийство во время распития спиртного со своими знакомыми. Преступление могло произойти из-за вопроса, кому достанется последняя бутылка, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел между четырьмя участниками застолья. В итоге один из мужчин схватил нож и напал на приятелей. Погибли три человека — женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1980 и 1961 года рождения.

Подозреваемый задержан, с ним работают оперативники и криминалисты. По имеющейся информации, злоумышленник страдает умственной отсталостью.