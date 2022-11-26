В Луховицах во время застолья мужчина зарезал трех человек

В подмосковных Луховицах мужчина совершил тройное убийство во время распития спиртного со своими знакомыми. Преступление могло произойти из-за вопроса, кому достанется последняя бутылка, сообщает РЕН ТВ.

В подмосковных Луховицах мужчина совершил тройное убийство во время распития спиртного со своими знакомыми. Преступление могло произойти из-за вопроса, кому достанется последняя бутылка, сообщает РЕН ТВ .

Конфликт произошел между четырьмя участниками застолья. В итоге один из мужчин схватил нож и напал на приятелей. Погибли три человека — женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1980 и 1961 года рождения.

Подозреваемый задержан, с ним работают оперативники и криминалисты. По имеющейся информации, злоумышленник страдает умственной отсталостью.