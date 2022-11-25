В Москве загорелся крупный торговый центр
В пятницу, 25 ноября, на улице Бауманской загорелся ТЦ «Елоховский пассаж». Посетителей эвакуируют.
В Москве загорелся крупный торговый центр. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В пятницу, 25 ноября, на улице Бауманской загорелся ТЦ «Елоховский пассаж». Посетителей эвакуируют.
Возгорание произошло в одном из киосков, расположенных внутри.
Сообщается, что рядом с торговым центром находится детский театр эстрады, огонь может перекинуться на него.
Официальной информации не поступало.