В Москве загорелся крупный торговый центр

В пятницу, 25 ноября, на улице Бауманской загорелся ТЦ «Елоховский пассаж». Посетителей эвакуируют.

В Москве загорелся крупный торговый центр. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 25 ноября, на улице Бауманской загорелся ТЦ «Елоховский пассаж». Посетителей эвакуируют.

Возгорание произошло в одном из киосков, расположенных внутри.

Сообщается, что рядом с торговым центром находится детский театр эстрады, огонь может перекинуться на него.

Официальной информации не поступало.