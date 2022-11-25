Рязанское ГИБДД анонсировало рейды в регионе

В Рязанской области пройдут очередные рейды. Их в пятницу, 25 ноября, анонсировала пресс-служба регионального УМВД.

Рейды направлены на пресечений нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах.

Рязанские госавтоинспекторы напомнили, что, согласно ПДД, водителям следует снижать скорость или останавливаться, подъезжая к пешеходному переходу. Это необходимо, чтобы пропустить пешеходов. Если требование не будет выполнено, водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.