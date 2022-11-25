Песков опроверг информацию о послании Путина про «мобилизацию страны»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин выступит с посланием, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны».

Дмитрий Песков опроверг информацию о послании Путина про «мобилизацию страны». Об этом пресс-секретарь президента России сказал РИА Новости.

Ранее онлайн-издание «Правда.ру» написало, что Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики» о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех россиян.

Песков подчеркнул, что это информация не соответствует действительности.

Напомним, о завершении частичной мобилизации Путин сообщил 31 октября.