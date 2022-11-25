Малков назвал самые развитые и отстающие районы Рязанской области

Малков выделил отдельно Рязань, так как областной центр имеет «несопоставимые возможности и внимание», и от оценок отказался.

Губернатор Павел Малков назвал самые развитые и отстающие районы Рязанской области, отвечая на вопрос во время прямой линии. Трансляция прошла в пятницу, 25 ноября.

Малков выделил отдельно Рязань, так как областной центр имеет «несопоставимые возможности и внимание», и от оценок отказался.

«В районах все плюс-минус в одинаковых условиях. Где-то земля получше, где-то логистика, где-то исторические места, промышленность или сельское хозяйство развито. Все очень сильно зависит от главы, от администрации», — отметил губернатор.

Политик выделил Александро-Невский, Сасовский, Пронский и Михайловский районы, в которых «лучше выстроена система управления».

Касимов, Рыбновский и Милославский районы глава региона причислил к местам с «огромными проблемами, связанными с безвластием».