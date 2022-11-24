Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-4°
Сбт, 26
-2°
ЦБ USD 60.39 -0.11 25/11
ЦБ EUR 62.78 0.5 25/11
Нал. USD 63.36 / 65.19 24/11 17:35
Нал. EUR 64.75 / 65.99 24/11 17:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
5 825
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
5 990
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 810
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 057
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рыбном газовики отключили от газоснабжения абонента, задолжавшего 163 тысячи рублей
Теперь абоненту, помимо основной суммы задолженности за газ и судебных расходов, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в совместно с судебными приставами приостановили подачу газа абоненту в Рыбном, накопившему долг более 163 тысяч рублей.

Ранее должник несколько раз не допускал сотрудников газовой службы на территорию домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа. После этого поставщик направил исковое заявление в районный суд, которое было удовлетворено в полном объеме.

Теперь абоненту, помимо основной суммы задолженности за газ и судебных расходов, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения.

«Мы настоятельно рекомендуем нашим абонентам не копить долги, вынуждая поставщика газа идти на крайние меры. Прекращение газоснабжения доставляет бытовые неудобства и влечет дополнительные расходы», — отметил заместитель начальника Рязанского территориального отделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.