В Рыбном газовики отключили от газоснабжения абонента, задолжавшего 163 тысячи рублей

Теперь абоненту, помимо основной суммы задолженности за газ и судебных расходов, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в совместно с судебными приставами приостановили подачу газа абоненту в Рыбном, накопившему долг более 163 тысяч рублей.

Ранее должник несколько раз не допускал сотрудников газовой службы на территорию домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа. После этого поставщик направил исковое заявление в районный суд, которое было удовлетворено в полном объеме.

Теперь абоненту, помимо основной суммы задолженности за газ и судебных расходов, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения.

«Мы настоятельно рекомендуем нашим абонентам не копить долги, вынуждая поставщика газа идти на крайние меры. Прекращение газоснабжения доставляет бытовые неудобства и влечет дополнительные расходы», — отметил заместитель начальника Рязанского территориального отделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.