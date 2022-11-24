В Рязанской области ожидается гололедица и до — 9 градусов
В пятницу, 25 ноября, в регионе ожидается облачная погода. На дорогах — гололедица.
В Рязанской области ожидается гололедица и до — 9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В пятницу, 25 ноября, в регионе ожидается облачная погода. На дорогах — гололедица.
Ветер северно-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит -9, -4 градусов, днем — от -7 до -2 градусов.