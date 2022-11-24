В Башкирии семья из пяти человек дома отравилась неизвестным веществом

Инцидент произошел в Октябрьском, в пятиэтажке на улице 21-й микрорайон.

В Башкирии семья из пяти человек дома отравилась неизвестным веществом. Об этом пишет портал NewsBash со ссылкой на республиканское МЧС.

Инцидент произошел в Октябрьском, в пятиэтажке на улице 21-й микрорайон. Семью из пяти человек с признаками отравления, в том числе троих детей 12, 13 и 14 лет отправили в больницу.

Уточняется, что чем именно отравилась семья неизвестно, сотрудники газовой службы не обнаружили в квартире угарного газа. Причина выясняется.