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РИА Новости: на Украине мобилизуют жителей русскоязычных областей
Всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

На Украине мобилизуют жителей русскоязычных областей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структур Херсонской области.

Срок военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили до 19 февраля 2023 года. При этом поголовная мобилизация проходить только в областях с русскоязычным населением — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Собеседник агентства уточнил, что в западных областях страны призвали небольшое количество человек. Так, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, а во Львове — 30.

Уточняется, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины.

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о планах наступления на Крым.