Двух подростков осудили за нападение на прохожего в Рязани

В Рязани двух подростков осудили за нападение на прохожего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

3 февраля 2022 года на одной из улиц Рязани подростки напали на прохожего, использовали газовый баллончик, избили мужчину и отобрали у потерпевшего телефон.

Молодых людей 2004 года рождения признали виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Им назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.