В Рязани подростки напали на прохожего

Они использовали аэрозольный баллончик и отобрали у него телефон.

В Рязани завели уголовное дело на двух 17-летних подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

3 февраля на улице Рязани подростки напали на прохожего. Они использовали аэрозольный баллончик и отобрали у него телефон.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее подростков уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.

После нападения против них возбудили дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Им грозит до десяти лет лишения свободы.