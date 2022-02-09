В Рязани подростки напали на прохожего
Они использовали аэрозольный баллончик и отобрали у него телефон.
В Рязани завели уголовное дело на двух 17-летних подростков. Об этом сообщила
3 февраля на улице Рязани подростки напали на прохожего. Они использовали аэрозольный баллончик и отобрали у него телефон.
Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее подростков уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.
После нападения против них возбудили дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
Им грозит до десяти лет лишения свободы.