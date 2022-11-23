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В Башкирии школьники массово заразились мышиной лихорадкой
По неподтвержденным данным, ей заразились около 15 человек, у троих из них начались осложнения на почках.

В Башкирии школьники массово заразились мышиной лихорадкой. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил портал «Бащинформ».

Мышиную лихорадку обнаружили в селах Серафимовский и Нижнетроицкий Туймазинского района. По неподтвержденным данным, ей заразились около 15 человек, у троих из них начались осложнения на почках.

Детей перевели на дистанционный формат обучения. Он продлится до тех пор, пока не завершится эпидрасследование.

Местные власти от официальных комментариев отказываются.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в Башкирии за десять месяцев текущего года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом переболели 1724 человека. Показатель заболеваемости мышиной лихорадкой составил 42,9 на 100 тыс. населения. Это в 6,3 раза выше, чем в 2021 году, и в 2,5 раза выше среднемноголетнего уровня.