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С домов рязанской улицы Почтовой снимут яркие вывески и кондиционеры
Все улицы Рязани поделят на три части. Появятся улицы туристические, улицы в границах исторического поселения и все остальные

В рязанской мэрии в среду, 23 ноября, обсудили развитие пешеходной улицы Почтовой. В совещании участвовали и.о. заместителя главы администрации Олега Федина, представители государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона, специалисты структурных подразделений мэрии, руководители предприятий потребительского рынка.

Сначала на совещании говорили о внедрении единого дизайн-кода в Рязани. По словам главного художника города Екатерины Фадеевой, дизайн-код упрощает для предпринимателей процедуру регистрации вывесок и рекламных конструкций, а также помогает очистить город от визуального шума, делая общественные пространства более привлекательными для туристов и местных жителей.

Фадеева рассказала, что все улицы Рязани будут поделены на три части. Появятся улицы туристические, улицы в границах исторического поселения и все остальные.

Каждая часть получит свой стиль и внешнее оформление. Особое внимание уделят туристическим улицам, в частности — Почтовой. Так, с фасадов зданий пропадут яркие и разномастные вывески, баннеры, перекрывающие элементы архитектуры исторических домов, а также кондиционеры.

В ближайшее время на Почтовой планируют запустить новые проекты: экскурсионные флеш-мобы, выставки, кинопоказы, вернисажи. В планах — разработка и запуск проекта «Рязанский почтальон» и открытие частных музеев.

На совещании впервые показали туристическую карту улицы Почтовой. Путеводитель представляет собой карту-схему, в которой отмечены здания и арт-объекты, расположенные на главной пешеходной улице. Указатель сопровождается фотографиями и краткими историческими справками.

Обсудили также новогоднее оформление. По словам присутствующих, главная задача — создать для жителей и гостей города праздничное настроение, концепция носит рекомендательный характер. Также предпринимателям напомнили, что они могут принять участие в муниципальном конкурсе на лучшее оформление объектов к Новому году, который стартует 1 декабря.

Отдельной темой для обсуждения стали новые требования к внешнему виду летних кафе и веранд. Владельцам учреждений общепита рассказали об основных правилах их размещения в будущем году. Летние площадки на улице Почтовой планируется оформить в едином стиле. Кроме того, они будут визуально гармонировать с объектами культурного наследия.

Подводя итоги совещания, Олег Федин отметил, что все поднятые в рамках встречи вопросы будут решаться комплексно, представителям бизнес-сферы окажут всестороннюю поддержку.