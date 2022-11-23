Россиянам рассказали, при каких условиях возможно введение второй волны мобилизации

Стало известно, при каких условиях может начаться вторая волна мобилизации. Об этом в среду, 23 ноября,
По его словам, вторую волну мобилизации могут объявить лишь в случае резкого ухудшения ситуации в зоне специальной военной операции или на границе. При этом эксперт отметил, что в настоящее время причин для ее введения нет.
Он также рассказал, что призыв резервистов серьезно бьет по российской экономике, так как она теряет работающих граждан. Разведчик убежден, что частичная мобилизация должна наносить минимальный урон.
«Представляете, если сейчас объявят вторую волну мобилизации? Мы сорвем экономическую стабильность нашей страны. Вторая волна мобилизации может быть объявлена только в случае резкого ухудшения ситуации в зоне СВО или на границе», — сказал Матвийчук.