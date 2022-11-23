Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-3°
ЦБ USD 60.5 -0.16 24/11
ЦБ EUR 62.29 0.11 24/11
Нал. USD 63.56 / 63.36 23/11 16:15
Нал. EUR 64.31 / 65.23 23/11 16:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
4 981
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
5 263
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 089
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
19 344
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, при каких условиях возможно введение второй волны мобилизации
Разведчик Матвийчук заявил, что вторую волну мобилизации могут объявить лишь в случае резкого ухудшения ситуации в зоне специальной военной операции или на границе. При этом эксперт отметил, что в настоящее время причин для ее введения нет.

Стало известно, при каких условиях может начаться вторая волна мобилизации. Об этом в среду, 23 ноября, рассказал военный эксперт, бывший разведчик полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук в интервью с «МК».

По его словам, вторую волну мобилизации могут объявить лишь в случае резкого ухудшения ситуации в зоне специальной военной операции или на границе. При этом эксперт отметил, что в настоящее время причин для ее введения нет.

Он также рассказал, что призыв резервистов серьезно бьет по российской экономике, так как она теряет работающих граждан. Разведчик убежден, что частичная мобилизация должна наносить минимальный урон.

«Представляете, если сейчас объявят вторую волну мобилизации? Мы сорвем экономическую стабильность нашей страны. Вторая волна мобилизации может быть объявлена только в случае резкого ухудшения ситуации в зоне СВО или на границе», — сказал Матвийчук.