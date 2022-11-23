28 паломников из Рязани устроили дебош в гостинице при монастыре в селе Дивеево

Администратор сообщила, что все паломники из Рязани были в нетрезвом состоянии, пьянствовать они продолжили на кухне

Группа паломников из Рязани устроила дебош в гостевом доме Дудиных, который находится в селе Дивеево при Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Как рассказала администратор гостиницы, группа сняла 14 номеров. Им были сделаны скидки. Руководитель группы попросила воспользоваться кухней в день приезда, 12 ноября. Речь шла о позднем заезде, в 19:00. Группа приехала в 22 часа.

Администратор сообщила, что постояльцы гостиницы ложатся спать рано, так как им вставать на службу. Когда группа приехала, их попросили не шуметь, однако администратора не услышали: «все очень громко говорили, на повышенных тонах»…

«На меня вообще никто не реагировал, по людям было видно что они все в нетрезвом состоянии», — сообщила представитель гостиницы. «Я пошла им навстречу и разрешила воспользоваться кухней до 23:00, попросила их соблюдать тишину. Навряд ли в другой гостинице им бы оставили открытым кафе или кухню, для того чтобы люди продолжили пьянство… А было действительно пьянство, устроили реальную гулянку,. все женщины курящие, и эта вереница курсирующих и курящих женщин ни на минуту не давала никому покоя», — рассказала администратор.

По ее словам, из номеров стали выходить другие отдыхающие, они просили вызвать полицию и жаловались на шум. В 23 часа, когда представитель гостиницы попросила рязанцев заканчивать праздник, те встретили ее агрессивно, «сказали, пошла вон отсюда». Отдыхала группа до часа ночи.

После того, как приезжие стали расходиться по номерам, одна из женщин заявила, что у их номера заклинило замок. Оказалось, что ключ рязанцы свернули в замке.

«После этого был визг, обзывание меня всякими грязными словами, что я тварь последняя», — рассказала администратор. «В 2 часа ночи рязанские пьяницы наконец то угомонились».

В Дивеево также отметили, что другие отдыхающие нашли утром на кухне артиллерию из пустых бутылок.

Как резюмирует администратор, в группе рязанцев были люди 50+ «при солидных должностях».

Ей показалось странным, что люди утром, как ни в чем не бывало, пошли молиться в храм, а на обратном пути смеялись над своими приключениями.

В редакции есть список гостей из Рязани, отдыхавших в группе, как и паспортные данные их руководителя.