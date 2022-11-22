Стали известны подробности смертельного ДТП в Рыбновском районе

Стали известны подробности смертельного ДТП в Рыбновском районе.

Как сообщили в УМВД по Рязанской области, фурой управлял 32-летний мужчина, за рулем Skoda был 36-летний житель Москвы.

Около села Высокое Рыбновского района Skoda столкнулась с фурой. Как видно на фото, легковушка полностью ушла под грузовик. На месте ДТП образовался затор.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля допустил занос полуприцепа, в следствие чего произошло столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Skoda.

Напомним, что в результате происшествия водитель автомобиля Skoda и двое его пассажиров в возрасте 33-х и 45-ти лет от полученных травм скончались на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.