В ДТП в Рыбновском районе погибли три человека

На 167 километре трассы М5 «Урал» грузовик «МАЗ» с полуприцепом столкнулся со Skoda.

В ДТП в Рыбновском районе погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 22 ноября, в 04:30. На 167 километре трассы М5 «Урал» грузовик «МАЗ» с полуприцепом столкнулся со Skoda.

Три человека, находящиеся в легковушке, погибли на месте ДТП. Их личности устанавливаются. Предварительно среди погибших детей нет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

Фото Олега Сергеева, видео «Новости Рязани ВКонтакте»