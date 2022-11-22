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Председатель С. К. Бастрыкин отметил недостатки в работе рязанского следкома
Во вторник, 22 ноября, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции.

Председатель С. К. Бастрыкин отметил недостатки в работе рязанского следкома. Об этом сообщили на сайте Главного управления Следственного комитета России.

Во вторник, 22 ноября, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции.

На совещании обсуждались итоги деятельности следственных подразделений С. К. России за девять месяцев текущего года.

В работе следственного управления СК по Рязанской области Бастрыкин отметил недостатки. Также в список попали СУ СКР по Республике Адыгея, Удмуртской и Чеченской республикам, Калининградской, Ленинградской, Липецкой областям, а также Западного межрегионального следственного управления на транспорте С. К. России.

Бастрыкин положительно оценил работу следственных управлений СК по Республике Мордовия, Приморскому краю и Тюменской области.