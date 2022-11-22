Малков потребовал от руководства онкоцентра новых подходов в диагностике

Он подчеркнул, что основная задача — создать в регионе качественную систему медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Губернатор Павел Малков потребовал от руководства онкоцентра новых подходов в диагностике. Слова главы области приводит пресс-служба регионального правительства.

Малков напомнил, что строительство нового лечебного корпуса регионального онкологического диспансера практически завершено. Сейчас поставляется оборудование и проводится оснащение центра.

Губернатор отметил, что новый лечебный корпус онкоцентра в Рязани в первом квартале 2023 года начнет принимать пациентов. Он подчеркнул, что основная задача — создать в регионе качественную систему медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

«Необходимо проводить диспансеризацию с максимальным охватом жителей региона. Серьезно заняться диагностикой, что поможет выявлять заболевания на ранней стадии и быстро, эффективно их лечить, — сказал губернатор. — Это может привести на каком-то этапе к росту показателей по онкологическим заболеваниям за счет выявляемости. Но, самое главное, мы сможем вовремя оказать людям медпомощь, на более поздних сроках лечить человека намного сложнее. Поэтому буду требовать от нового руководства онкоцентра качественного исполнения этой задачи», — заявил Малков.

Говоря о развитии системы диагностики в здравоохранении, губернатор пояснил:

«Я ставлю задачу, чтобы каждый руководитель ведущего медицинского учреждения возглавил в целом работу по его профилю в регионе. Например, перинатальный центр. Его руководство отвечает не только за это учреждение, но и за всю систему родовспоможения в Рязанской области. Контролирует сложные случаи, ведёт аудит соответствующих подразделений медицинских учреждений в районах, генерирует новые предложения. И ситуация в этой системе уже меняется в лучшую сторону. То же самое я буду требовать и от онкологического диспансера. Руководство клиники должно не просто сделать работу учреждения образцово-показательной, но и внедрить качественную систему мониторинга и диагностики по всей области».