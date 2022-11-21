Песков: Россия не стремится сменить власть на Украине в рамках СВО
Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении России «взять передышку».
Россия не стремится сменить власть на Украине в рамках спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РБК.
Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении России «взять передышку».
Песков подчеркнул, что Россия в спецоперации стремится достигнуть своих целей, которые можно добиться разными способами.