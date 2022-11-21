Митрополит Марк назвал «скотскими» условия в рязанском СИЗО

Владыка отметил, что высказал претензии руководителю ФСИН.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал «скотскими» условия в местном СИЗО. Об этом владыка рассказал в эфире программы «Образ» 18 ноября.

«В наших судах немало случаев, когда судью осуждают людей невиновных. Это, к сожалению, есть. Я какое-то время назад пошел в СИЗО, меня пригласил руководить нашего СК [Владимир Никешкин] поговорить с одной женщиной. Я шел по звонку, с письмом… я прождал почти целый час. Я пришел в комнатку, где ужасный беспорядок: линолеум, наверное, 30 лет никак не менялся, стулья поломаны, а самое страшное там [стоял] огромный бак, в котором был мусор, остатки от пищи… такое впечатление, что месяц это все не выносилось», — рассказал митрополит.

Он сравнил с условиями в столичных тюрьмах, где «люди экономят и уважают друг друга».

«Вот здесь я поучаствовал себя, как обычный человек, который пришел к какому-то человеку, который сидит в СИЗО. Причем вина его не доказана, он не осужден нашим государством. И вот представляете, почему такие у нас зачастую скотские условия для людей, которые являются родственниками или близкими осужденных. Так нельзя относится к своему народу», — подчеркнул Марк.

Владыка отметил, что высказал претензии руководителю ФСИН.