Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
-2°
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 60.37 -0.02 19/11
ЦБ EUR 62.45 -0.12 19/11
Нал. USD 63.01 / 63.82 21/11 11:45
Нал. EUR 64.32 / 65.33 21/11 11:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
3 087
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
3 250
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
4 404
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
17 667
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Митрополит Марк назвал «скотскими» условия в рязанском СИЗО
Владыка отметил, что высказал претензии руководителю ФСИН.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал «скотскими» условия в местном СИЗО. Об этом владыка рассказал в эфире программы «Образ» 18 ноября.

«В наших судах немало случаев, когда судью осуждают людей невиновных. Это, к сожалению, есть. Я какое-то время назад пошел в СИЗО, меня пригласил руководить нашего СК [Владимир Никешкин] поговорить с одной женщиной. Я шел по звонку, с письмом… я прождал почти целый час. Я пришел в комнатку, где ужасный беспорядок: линолеум, наверное, 30 лет никак не менялся, стулья поломаны, а самое страшное там [стоял] огромный бак, в котором был мусор, остатки от пищи… такое впечатление, что месяц это все не выносилось», — рассказал митрополит.

Он сравнил с условиями в столичных тюрьмах, где «люди экономят и уважают друг друга».

«Вот здесь я поучаствовал себя, как обычный человек, который пришел к какому-то человеку, который сидит в СИЗО. Причем вина его не доказана, он не осужден нашим государством. И вот представляете, почему такие у нас зачастую скотские условия для людей, которые являются родственниками или близкими осужденных. Так нельзя относится к своему народу», — подчеркнул Марк.

Владыка отметил, что высказал претензии руководителю ФСИН.