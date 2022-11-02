Умерла актриса Светлана Спиридонова

Скончалась актриса Волковского театра Светлана Спиридонова. Об этом сообщается на странице театра «ВКонтакте».

Артистка умерла 30 октября.

«Более тридцати лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. Коллектив театра выражает соболезнования семье и близким актрисы», — говорится в некрологе.

Отмечается, что актриса тяжело болела. О месте и времени прощания с артисткой объявят дополнительно.

Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. Она окончила ГИТИС в 1983 году, после чего ее приняли в труппу театра драмы имени Волкова. Актриса исполняла роли во всех спектаклях, когда главным режиссером театра был Сергей Пускепалис.

Также она дебютировала в кино в середине 1980 годов в мюзикле с Альбертом Филозовым «Люби меня, как я тебя». Снималась в «Земском докторе», «Берегах любви», «Напарницах», «Уцелевших», «Чужой стае».