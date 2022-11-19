В Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе

Взрыв произошел на газопроводе в Ленобласти в субботу, 19 ноября. Об этом сообщили региональные власти. Угрозы для людей, а также распространения огня нет.

Взрыв произошел на газопроводе в Ленобласти в субботу, 19 ноября. Об этом сообщили региональные власти. Угрозы для людей, а также распространения огня нет.

На газозаправочной станции во Всеволожском районе начался пожар. По предварительной информации, тушение огня ведется силами двух бригад спасателей, сообщает Telegram-канал Ленобласти.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о произошедшем уточняется.