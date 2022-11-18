Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
Вск, 20
-1°
ЦБ USD 60.37 -0.02 19/11
ЦБ EUR 62.45 -0.12 19/11
Нал. USD 63.01 / 65.37 18/11 16:30
Нал. EUR 64.01 / 66.29 18/11 16:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
Вчера 13:30
1 268
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
1 584
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 749
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
16 043
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Минюст включил в иноагенты журналиста Ирину Шихман и репера Noize MC

Минюст включил в иноагенты в пятницу, 18 ноября, журналиста Ирину Шихман и репера Noize MC.

Таким образом в списке физлиц и СМИ-иноагентов министерства юстиции оказались:

— Noize MC (Иван Алексеев)

— журналистка Ирина Шихман

— журналист Дмитрий Колезев

— политик Михаил Светов

— сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин

— политик Вячеслав Мальцев

— правозащитник Ирек Биккинин

— юрист Олимпиада Усанова

— журналист-расследователь Руслан Карпук