Минюст включил в иноагенты журналиста Ирину Шихман и репера Noize MC
Минюст включил в иноагенты в пятницу, 18 ноября, журналиста Ирину Шихман и репера Noize MC.
Таким образом в списке физлиц и СМИ-иноагентов министерства юстиции оказались:
— Noize MC (Иван Алексеев)
— журналистка Ирина Шихман
— журналист Дмитрий Колезев
— политик Михаил Светов
— сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин
— политик Вячеслав Мальцев
— правозащитник Ирек Биккинин
— юрист Олимпиада Усанова
— журналист-расследователь Руслан Карпук