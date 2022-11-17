Губернаторскую выплату в 115 тысяч за участие в СВО смогут получать военные рязанского десантного училища

Награду получат не более 100 человек из вуза. Кандидатуры на ее получение станет выдвигать начальник училища.

Губернаторскую выплату в 115 тысяч за участие в СВО смогут получать военные рязанского десантного училища. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на сайте органа власти.

Согласно документу, благодарственное письмо и выплата в 114 943 рублей положена военнослужащим рязанского десантного училища, «проходящим военную службу по контракту и направляемым для участия в специальной военной операции на территориях России и Украины.

Награду получат не более 100 человек из вуза. Кандидатуры на ее получение станет выдвигать начальник училища.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации на Украине из Рязанской области наградят благодарственными письмами и выплатами в 115 тысяч рублей.