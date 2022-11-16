В Минобороны заявили, что удары наносились не ближе 35 км от польской границы

По заявлению ведомства, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины.

В Минобороны России заявили, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы, пишет РИА Новости.

По сообщениям военных, вчера российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все ракеты попали точно в назначенные цели.