В Рязанской области в ночь на 14 ноября похолодает до -3 градусов
В Рязанской области в ночь на понедельник, 14 ноября, ночью ожидается −3…+2 градуса. Днем температура воздуха составит −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в ночь на понедельник, 14 ноября, ночью ожидается −3…+2 градуса. Днем температура воздуха составит −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие осадки, гололедица.
Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы достигнут 14-19 м/с.
Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о порывах ветра до 23 метров в секунду.