В Рязанской области в ночь на 14 ноября похолодает до -3 градусов

В Рязанской области в ночь на понедельник, 14 ноября, ночью ожидается −3…+2 градуса. Днем температура воздуха составит −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.