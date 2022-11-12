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Россиян предостерегли о возможном «разводе» при шиномонтаже
Россиянам рассказали, что при замене летних шин на зимние водитель рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской. Об этом заявил автоэксперт Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Россиянам рассказали, что при замене летних шин на зимние водителя могут обмануть сотрудники шиномонтажной мастерской. Об этом заявил автоэксперт Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Специалист перечислил ряд уловок, которых стоит опасаться, и пояснил, как можно избежать этого. По его словам, самый популярный способ обмана объясняется отсутствием у большинства автовладельцев знаний об особенностях работы станка для балансировки колес.

«Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная, что она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину», — пояснил Ракитин.

Он добавил, что водителей порой убеждают потратить средства на ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии.

«Большим разводом» эксперт назвал попытки некоторых сотрудников навязать клиентам специальную услугу — накачивание шин не воздухом, а азотом.

«Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — объяснил собеседник.

Также Ракитин посоветовал выбирать проверенные шиномонтажные мастерские, учитывать рекомендации знакомых и искать отзывы в интернете.