Рязанских водителей предупредили о рейдах

В пятницу, 11 ноября, полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства.

В Рязанской области продолжаются рейды по проверке соблюдения правил перевозки детей в машинах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В пятницу, 11 ноября, полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства.

Рязанцам напомнили, что ребенок в возрасте до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым.

За нарушения грозит штраф 3 000 рублей.