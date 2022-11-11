Рязанских водителей предупредили о рейдах
В пятницу, 11 ноября, полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства.
В Рязанской области продолжаются рейды по проверке соблюдения правил перевозки детей в машинах. Об этом
В пятницу, 11 ноября, полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства.
Рязанцам напомнили, что ребенок в возрасте до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым.
За нарушения грозит штраф 3 000 рублей.