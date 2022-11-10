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Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
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Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
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В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
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Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
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А что в кино? «Волшебники», «По-мужски» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Рязанские кинотеатры снова готовы преподнести поклонникам кино свежие новинки с разных уголков света. Российский фантастический фильм «Волшебники» рассказывает о невероятной находке 13-летнего школьника Артема — таинственных спичках, способных исполнить любые желания и фантазии. Еще одна российская премьера — триллер «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли рассказывает о человеке, жизнь которого круто изменилась из-за неудачной разборки с пьяным соседом. Американский триллер «Не дыши: Начало» режиссера Стивена Лэнга на самом деле не имеет отношения к знаменитому американскому триллеру «Не дыши», где главную роль сыграл тот же Лэнг, а имеет в основе свою оригинальную историю. Французская драма «Дела человеческие» рассказывает о семействе Фарель, которые известны на всю страну, но однажды их репутация оказывается на грани краха.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».