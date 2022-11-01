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Житель Новосибирска обманул рязанцев с продажей автозапчастей
Мужчину задержали в апреле 2022 года в его квартире. Уголовное дело возбудили по части 1 и части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Материалы дела направили в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Житель Новосибирска обманул рязанцев с продажей автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новосибирской области

34-летний мужчина в 2017 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал учредителем и руководителем двух фирм, которые занимались продажей автотоваров.

Он находил покупателей через интернет, просил отправить ему деньги за товар, а после покупку не отправлял и на переставал выходить на связь. Сумма заказов составляла от 10 до 200 тысяч рублей, всего злоумышленник заработал около миллиона рублей.

Новосибирец обманул 14 человек из Рязани, Москвы, Абакана, Алтайского и Краснодарского краев и других городов. Также жертвой мошенника стала юридическая фирма из Челябинска.

Мужчину задержали в апреле 2022 года в его квартире. Уголовное дело возбудили по части 1 и части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Материалы дела направили в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.