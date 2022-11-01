В Сараевском районе 27-летняя девушка незаконно получала «чернобыльские выплаты»

В период с 2015 по 2021 годы девушка получила почти 500 тысяч рублей.

В Сараевском районе будут судить 27-летнюю девушку за незаконное получение «чернобыльских выплат». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что девушка обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлениями о назначении детям ежемесячной денежной компенсации на питание с молочной кухни, а также ежемесячной денежной выплаты до достижения ими возраста 3 лет как гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставив ложные сведения о месте фактического проживания детей. В период с 2015 года по август 2021 года девушка незаконно получила денежные выплаты в размере почти 500 тысяч рублей.

Следователи передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.